Scoperto dipinto di Giovanni Bellini in un’isola della Dalmazia

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – È del pittore veneziano(1459-1516) la "Madonna con Bambino", che tiene nelle mani un frutto, all'apparenza un melograno, che è oggi conservata nel piccolo museo allestito nell'abbazia benedettina dell'isola di Pago (Pag), in(Croazia). La nuova attribuzione è di Beatrice Tanzi, ricercatrice all'Università Ca' Foscari di Venezia, come annuncia oggi lo stesso Ateneo. L'opera è dipinta su tavola, misura 54,5 x 44,5 cm, e mostra ingenti problemi di conservazione. Ma allo sguardo attento di Beatrice Tanzi, dottoranda in Storia delle Arti, che si trovava a Pag nell'estate 2021 per un viaggio di studio innell'ambito del progetto 'Erc AdriArchCult' sotto la direzioneprofessore Jasenka Gudelj, non è sfuggita la straordinaria qualità del ...