Scontro Israele-ONU | l’Occidente rinnega se stesso

Leggi su velvetmag

(Di martedì 31 ottobre 2023) La credibilità del blocco occidentale rischia di andare in frantumi a seguito dellosenza precedenti trae le Nazioni Unite. Dove la teoria dei “due standard” fra la guerra in Ucraina e quella in Palestina, apre una breccia oggi epocale che costerà molto cara al. Le parole del Segretario Generale ONU, Antonio Guterres, hanno condannato l’attacco del 7 Ottobre di Hamas. Ma hanno anche criticato “la punizione collettiva” e le violazioni dei diritti umani perpetuate a Gaza dall’esercito israeliano. Guterres come testimoniano le numerose indagini e papers dell’ONU, ha parlato ai microfoni delle condizioni a cui il popolo palestinese è ridotto da più di 50 anni. Sono difatti circa “56 anni di soffocante occupazione per il popolo palestinese” come afferma il Segretario Generale “che ha visto la sua terra ...