Scippano Rolex a turisti cinesi a Napoli | arrestati

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023). Il fatto è avvenuto a, lungo via Toledo dove i due passeggiavano in compagnia dei figli minori. Nelle prime di questa mattina, i Carabinieri della CompagniaCentro hanno eseguito due misure cautelari personali: una in carcere ed una agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico. Ad emettere il provvedimento cautelare il Gip del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica di– VII sezione indagini, competente in materia di “Sicurezza urbana”. A finire in manette per effetto della misura cautelare un quarantunenne ed un trentatreenne, entrambi ...