(Di martedì 31 ottobre 2023) Confermato lodeglidel 17 ottobre per il diritto allo studio. Lo fa sapere l'Unione degli, che definisce insufficiente l'operato del Ministro. L'articolo .

... medici, già pronti allo, infermieri, insegnanti delle scuole paritarie) che a seconda dei ... "La norma non serve a fare cassa, bensì è a tutela di famiglie euniversitari. Non ...

Sciopero studenti il 17 novembre: “Siamo contro il modello di scuola di Valditara” Orizzonte Scuola

Sciopero scuola: nuova data a novembre Studenti.it

E alcuni studenti hanno deciso di protestare per chiedere maggiore sicurezza. Allagamenti e crolli: studenti del Primo Levi in protesta Protagonisti di questi episodi alcuni laboratori e classi del ...I dettagli della Finanziaria: i tagli ai ministeri salgono a 2,5 miliardi di euro: lo sforzo maggiore sarà in carico al Mef ...