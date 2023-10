Sci alpino | i convocati dell’Italia per le discese di Zermatt-Cervinia Dominik Paris sogna la rinascita

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 è cominciata come di consueto da Soelden (Austria) con l’opening per quanto riguarda il gigante. Se al femminile ha trionfato Lara Gut-Behrami davanti a Federica Brignone, la prova maschile è stata cancellata dopo i primi 43 concorrenti a causa del forte vento. Nel fine settimana 11-12 novembre ci sarà l’opening anche per quanto riguarda la velocità a, al confine tra Svizzera e Italia. In programma ci saranno duelibere che saranno precedute da ben tre giorni di prove che dirameranno di fatto idefinitivi per le due gare. Sarà un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratterà per la prima volta nella storia di una gara transfrontaliera, con partenza sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3720 ...