“Sarri mi ha dato più di tutti | ha meritato la sua grande carriera”

Leggi su notizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’ex centrocampista, allenato dal tecnico della Lazio, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Mi ha portato a giocare in Serie A e in Nazionale”. Poi sul Pallone d’Oro: “Haaland, Mbappé e Bellingham avranno il tempo di vincerlo” Un commento sul Pallone d’Oro 2023, sui centrocampisti più forti della Serie A, su quello che è stato il rapporto con, suo allenatore ai tempi dell’Empoli e poi a Napoli, dove ha trovato meno spazio rispetto alla precedente esperienza: “No, non ce l’ho con lui. Di certo potevo fare meglio in quella stagione”. Mirko Valdifiori ha parlato in esclusiva a Notizie.com, partendo dall’attuale tecnico della Lazio: “Il mister ha fatto una, è arrivato ad alti livelli dopo gli anni complicati in Lega Pro. Hatutto ciò”. Mirko Valdifiori ha parlato di Maurizio ...