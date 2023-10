Sardegna | al porto con 22 chili di droga nell’auto | arrestato imprenditore di Olbia

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Era in fila con la sua auto carica dinella banchina deldiquando – la scorsa mattina – ha abbassato il finestrino per parlare con i poliziotti che gli stavano segnalando che il traghetto non sarebbe partito per il maltempo. Gli agenti, però, sono stati assaliti da un inconfondibile e forte odore di marijuana che proveniva da alcuni pacchi sistemati nel sedile posteriore della sua Fiat Doblò. Ben 22di. Fabio Trevisan, 55 anni, residente anel settore dell’edilizia e dell’autonoleggio, è stato cosìdalla polizia ed è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo, ieri mattina, davanti al gip Caterina Interlandi, ha ...