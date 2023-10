“Saranno Campioni” | Danilo Faso | l’Italia ha un Sinner anche nel tennistavolo?

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ilmaschile azzurro, nella sua storia, ha vinto pochissimo a livello senior. Solamente le donne, nell’ormai lontano 2003, si sono aggiudicate il titolo europeo a squadre, in uno sport dominato esclusivamente dagli atleti asiatici. Difatti, molte Nazionali europee naturalizzano nei propri organici giocatori provenienti dall’Estremo Oriente, che vengono volentieri nel vecchio continente perché sarebbero chiusi da altri colleghi nei loro Paesi d’origine, vista la concorrenza interna. Tuttavia, a livello junior qualcosa si sta muovendo nella FITET (Federazione Italiana), con diversi talenti che stanno cercando di farsi spazio a livello europeo in entrambi i settori, maschile e femminile. Uno di questi risponde al nome di, da molti addetti ai lavori considerato l’enfant prodige del ...

Bologna ed Hellas Verona si sfideranno nei sedicesimi di Coppa Italia 2023/24. Ad aspettare la vincente del match ciin carica dell'Inter che stasera capiranno se si troveranno difronte Thiago Motta o Baroni. Il match del Dall'Ara si prospetta intenso e fra due squadre in salute. Gli emiliani ...

"Saranno Campioni": Adele Del Vecchio, la nuova promessa del taekwondo italiano OA Sport

“Saranno Campioni”: Ginevra Muzzi sarà l'erede di Irma Testa OA Sport

All'Arechi si ritrovano due campioni del mondo, con l'obiettivo però di risollevare le sorti delle rispettive squadre. I sedicesimi di finale di Coppa Italia metteranno infatti l'uno contro l'altro Pi ...Una gara chiave quella in programma domenica alle 12.30 a Biella per la Juventus Women che ospita la Roma campionessa d'Italia in carica ... Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno ma ...