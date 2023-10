Sapete qual è il quartiere più chic della Capitale?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma è piena di luoghi tipici neii vivere. Ogniha caratteristiche particolari che lo rendono unico. Resta il fatto che ildei Parioli venga considerato quello nele risiedono i cittadini benestanti. Un’area da sempre abitata da ceti alti che rappresenta, proprio per questo, espressione di ricchezza di chi vi risiede. L’origine del nome Si sviluppa nella zona nord di Roma, tra il Tevere e la via Flaminia, è uno dei rioni più antichicittà, sorto intorno al 1921, deve il suo nome forse ai Monti Parioli; ma c’è anche chi ritiene che la denominazione derivi dalle colture di peri in zona, e quindi dai coltivatori: i peraioli. Unche è cresciuto tanto soprattutto nel dopoguerra Ma la storia dei Parioli è antica e nasce come un’area ...