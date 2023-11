Sanzioni economiche a Israele e ai suoi sostenitori? Una possibile risposta collettiva dei Paesi arabi per salvare i civili di Gaza

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sulla tragedia in corso a, l’Unione Europea si sta mostrando inerte e gli Stati Uniti apertamente schierati con. E nemmeno isi stanno comportando in maniera univoca peri palestinesi, con alcuni Stati favorevoli ad Hamas e ad altri talmente equidistanti da risultati neutrali. Su questo sfondo, però, in Occidente e nel mondo musulmano l’opinione pubblica sta agendo con manifestazioni di piazza e appelli pubblici affinché i governi facciano pressione su Gerusalemme. Uno dei modi ritenuti preferibili è quello dellee commerciali, che potrebbero essere imposte aper convincerlo a smettere di soffocaree a modificare ipiani di ...