Santa Lucilla di Roma

(Di martedì 31 ottobre 2023) La storia di Santa Lucilla e di suo padre, San Nemesio, è un racconto leggendario che cattura l’essenza del legame tra luce e fede. I loro nomi, Lucilla (“nata all’alba”) e il desueto Crepusca (“nata al tramonto”), evocano immagini potenti del ciclo del giorno, simboleggiano l’importanza della luce nella tradizione cristiana e la loro storia mette in risalto il passaggio dalla cecità all’illuminazione spirituale. La leggenda narra che durante la persecuzione dell’imperatore Valeriano nel 257, il tribunono Nemesio chiese il battesimo per sé e per sua figlia Lucilla dal Pontefice. Questo atto di conversione segnò un profondo cambiamento nelle loro vite. Lucilla, che era cieca dalla nascita, miracolosamente riacquistò la vista poco dopo il battesimo, simboleggiando la trasformazione dalla “cecità” spirituale all’illuminazione divina. L’imperatore cercò di ...