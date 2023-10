Sanremo 2025 | pazza idea | Amadeus ancora conduttore? “Chi può dirlo”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 ottobre 2023)potrebbe tornare alla conduzione del Festival dinel? Spunta la confessione dalle parti di Viale Mazzini Il viaggio di, salvo colpi di scena, si concluderà il prossimo febbraio. Dopo quattro edizioni di grandissimo successo e di rinascita per la kermesse italiana più importante, il presentatore di Soliti Ignoti e Affari Tuoi si appresta a guidare il gran finale con il quinto e ultimo atto al Festival. Ma siamo sicuro che la prossima sarà davvero l’ultima volta di? Nei giorni scorsi il primo a sollevare qualche dubbio è stato l’amico del cuore Fiorello, “Fino a quando non vedrò il Festival dicondotto da un altroio non ci crederò” ha ammesso lo showman ...