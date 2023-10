Sanità in Campania | i 5 Stelle denunciano il taglio dei fondi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il casoinfa insorgere le opposizioni in Consiglio regionale. Ieri sono arrivate le ultime dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca: “avremo meno risorse rispetto agli anni precedenti”. E questo è inaccettabile, dice il consigliere regionale M5S Gennaro Saiello. Cosa non funzione nellacampana? “Il nostro sistema sanitario è estremamente fragile, con un’organizzazione frammentaria, che apre varchi enormi al privato. Il presidente De Luca ha messo le mani avanti, anticipando che ci aspettano mesi complicati e difficili dal punto di vista finanziario, ma questo è un modo sin troppo semplice per nascondere la sua incapacità gestionale. La battaglia suiva fatta, ma il governatore si preoccupi di razionalizzare i finanziamenti investendo seriamente sulla...