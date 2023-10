San Giorgio Ionico | accusa | la testa del padre spinta contro una finestra mandata in frantumi Arrestato Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di martedì 31 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel tardo pomeriggio di ieri 30 ottobre 2023, idella Stazione di SanJonico hanno tratto in arresto un giovane 24enne del posto, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L’, al culmine di una lite, avrebbe aggredito l’anzianoda cui pretendeva denaro per i suoi bisogni voluttuari, prima sferrandogli dei pugni, poi provando a strangolarlo con la forza delle braccia ed infine spingendolo con forzauna, andata in. Sono stati proprio i pezzi di vetro volati giù dall’appartamento, insieme alle grida dell’anziano signore, ad attirare l’attenzione di un passante che, allarmato, ha contattato il 112. Immediato l’intervento ...