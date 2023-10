Saman | il fratello | ' Voglio dire tutta la verità'

Tanti non ricordo, ma anche alcuni punti fermi che adesso avranno la forza della prova: come il racconto di quando i parenti 'facevano i piani'. IldiAbbas , la 18enne pakistana eliminata secondo i pm di Reggio Emilia dalla famiglia perché si opponeva a un matrimonio combinato, è in aula davanti ai giudici della Corte d'assise per ...

Caso Saman, il fratello: "Voglio parlare e dire tutta la verità" RaiNews

Saman, il fratello parla in aula: «Ho deciso di dire la verità. Sentii mio padre parlare di “scavare”» Corriere della Sera

"Voglio parlare e dire tutta la verità", è il giorno di Ali Haider nell'aula della corte d'assise di Reggio Emilia, il fratello di Saman decide di rispondere protetto da un paravento, alle domande ...Il fratello di Saman Abbas è oggi in aula a Reggio Emilia in veste di testimone sulla scomparsa e l'omicidio della sorella all'epoca uccisa a 18 anni. «Voglio parlare, ...