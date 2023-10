Saman Abbas | il fratello teste d’accusa in aula contro la famiglia | “Facevano piani | papà disse di scavare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tanti non ricordo, ma anche alcuni punti fermi che adesso avranno la forza della prova: come il racconto di quando i parenti “”. Ildi, la 18enne pakistana eliminata secondo i pm di Reggio Emilia dallaperché si opponeva a un matrimonio combinato, è indavanti ai giudici della Corte d’assise per testimoniare. A una settimana dall’ordinanza con cui i giudici hanno dichiarato inutilizzabili le sue dichiarazioni in fase di indagine e quelle dell’incidente probatorio, il giovane, all’epoca dei fatti 16enne, ha detto: “Voglio parlare, voglio dire tutta la verità”. T-shirt nera, pantaloni grigi, il ragazzo, è assistito dall’avvocato Valeria Miari. La legale ha rimesso il mandato come difensore di parte civile per lui e per ...