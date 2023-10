Saman Abbas | il fratello al processo | “Dirò tutta la verità”

(Di martedì 31 ottobre 2023) A sinistra, coperto da un cappuccio, Ali Heider,di(a destra)per, il: “Ecco la”. Ali Heider, minorenne all’epoca della scomparsa e del femminicidio di, aveva in precedenza scagionato i cugini. Poi l’incredibile vicenda legale delle sue testimonianze, giudicate inservibili perché il ragazzo doveva essere indagato. Oggi, finalmente, la prima udienza in cui il giovane può rendere una testimonianza valida. Emergono dettagli inquietanti del torbido rapporto familiare in un clima manipolatorio molto pesante. Nei cui gangli la giovaneè rimasta vittima la notte del 1 maggio 2021, nonostante fosse riuscita a ottenere l’affidamento presso un’altra famiglia. ...

Tanti non ricordo, ma anche alcuni punti fermi che adesso avranno la forza della prova: come il racconto di quando i parenti 'facevano i piani'. Il fratello di, la 18enne pakistana eliminata secondo i pm di Reggio Emilia dalla famiglia perché si opponeva a un matrimonio combinato, è in aula davanti ai giudici della Corte d'assise per ...

