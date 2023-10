Salta la panchina di un’altra big | l’esonero è ora UFFICIALE

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023)big ha deciso di fare un passo oltre il proprio allenatore. Con la comunicazione è arrivato anche il nome del sostituto La stagione del calcio europeo sta entrando per davvero nel suo vivo, dopo che i principali campionati hanno raggiunto almeno le dieci giornate giocate. Ora si iniziano a tirare le somme, sia per chi sta lavorando alla grande, sia per chi è estremamente in difficoltà. Infatti sono tante le situazioni particolari al di fuori della nostra Serie A che meritano di essere osservate da vicino. Succede che in Spagna un pazzo Girona, con la mano del City Football Group, sia in grado di tenere testa a Barcellona e Real Madrid. Succede che in Olanda il mitico Ajax sia ultimo in classifica e con distacco abbondante. Inoltre succede che, non molto lontano dall’Italia, sia appenata ladi uno dei club più ...