Salerno | cacciatore massacrato da un cinghiale | in che condizioni arriva in ospedale

(Di martedì 31 ottobre 2023) Drammatico incidente durante una battuta di caccia: un 45enne di Roccadaspide, in provincia di, è vivo per miracolo, dopo essere stato attaccato da uned essere rimasto ferito a una gamba. L'animale, come racconta il Messaggero, avrebbe preso di mira l'uomo all'improvviso. I colpi gli sarebbero stati inferti in diverse parti del corpo, ma la ferita più grave è quella che ilha riportato alla gamba, con una grande perdita di sangue. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri in località Mainardi di Aquara. Qui l'uomo e i suoi compagni, membri di una squadra organizzata del territorio, ci eranoti con l'autorizzazione alla caccia. L'attacco da parte delsarebbe avvenuto durante la perlustrazione della zona. Il 45enne si sarebbe piegato, buttandosi a terra, ...

Disastrose, le condizioni in cui versa via Luigi, a. A pochi passi dal Vestuti, nei pressi del numero civico 7, in particolare, risulta praticamente impossibile percorrere i marciapiedi a causa del verde incolto. Alberi con fronde ...

Disastrose, le condizioni in cui versa via Luigi Cacciatore, a Salerno. A pochi passi dal Vestuti, nei pressi del numero civico 7, in particolare, risulta praticamente impossibile percorrere i ...StampaLa Fials Salerno ha preso una posizione netta, distanziandosi dalla strumentalizzazione mediatica che ha coinvolto il Pronto soccorso del Ruggi e dichiarando il suo sostegno a tutti gli operator ...