Salernitana-Sampdoria | programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ile isudi, match valido per idi finale di. Allo stadio Arechi due squadre in enorme difficoltà nei rispettivi campionati di A e B provano a vincere per una soddisfazione almeno in, dove agli ottavi per chi avanza c’è la Juventus in palio. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 18 di martedì 31 ottobre.sarà visibile su1 con la telecronaca di Simone Malagutti e Massimo Paganin. SportFace.