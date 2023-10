Salernitana-Sampdoria oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per i sedicesimi di finale della. All’Arechi uno scontro fra amici in crisi in categorie diverse. Pippo Inzaghi cerca una scossa per smuovere l’ambiente a Salerno e per cercare di mettere in cascina qualificazione ine linfa vitale per cercare di fare filotto in Serie A. Discorso analogo per Pirlo in Serie B. Uno scontro fra amici in difficoltà che vedrà solo uno dei due andare avanti. Si parte alle 18.00 di martedì 31 ottobre insu1 ed insu Mediaset Play. SportFace.