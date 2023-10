Salernitana-Sampdoria | le probabili formazioni | turnover per Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Questo pomeriggio in campo la sfida di Coppa Italia tra, ecco ledie Pirlo Questo pomeriggio alle 18 in campo la sfida di Coppa Italia tra, ecco lecon le scelte die Pirlo.(4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Bradaric; Kastanos, Bohinen, Maggiore; Botheim, Martegani; Ikwuemesi. All.(4-3-1-2): Ravaglia; Conti, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Askildsen, Ricci, Delle Monache; La Gumina, De Luca. All. Pirlo.