Salernitana-Sampdoria | Inzaghi | “Mostrato uno spirito diverso”

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Oggi la squadra ha fatto una buona prestazione, dando continuità a quanto di buono avevamo fatto nel secondo tempo a Genova. Al di là del risultato e dell’avversario la prestazione è stata ottima anche sotto il profilo dell’applicazione. Non bisogna dimenticare che nelle ultime ventiquattro partite questa squadra ne aveva vinte solo quattro“. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaFilippoal termine del match di Coppa Italia contro la(4-0 il risultato finale). “Abbiamoun piglio e unorispetto alle gare precedenti. Sono molto contento anche dei ragazzi che sono entrati dalla panchina: Cabral ha segnato – ha aggiunto– Simy è entrato molto bene e ha giocato con la squadra. Se i calciatori si ...

Bene anche ladi Inzaghi che elimina ladi Pirlo e vola al prossimo turno : se la vedrà con la Juventus . Chiude il programma odierno la partita tra Bologna e Verona al Dall'...

Coppa Italia: Salernitana-Sampdoria 4-0, un super Tchaouna porta i granata agli ottavi - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria Fantacalcio ®

Com’è strutturato il tabellone Coppa Italia 2023 2024 Continua infatti la Coppa Italia per l’edizione 2023/24. Il tabellone principale della competizione è formato da 40 squadre, e la sua composizion ...La Salernitana torna a vincere e lo fa alla grande, superando la Sampdoria per 4-0 nei sedicesimi di Coppa Italia. Diverse note positive per il club campano, tra cui la doppietta di Loum Tchaouna e la ...