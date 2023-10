Salernitana | Inzaghi | ‘Niente tentazione Dia | vi spiego perché l’ho lasciato fuori’

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vittoria in scioltezza per ladi Pippo, che passa al terzo turno di Coppa Italia grazie al 4-0 sulla Sampdoria dell’amico...

Bene anche ladiche elimina la Sampdoria di Pirlo e vola al prossimo turno : se la vedrà con la Juventus . Chiude il programma odierno la partita tra Bologna e Verona al Dall'...

Salernitana-Sampdoria 4-0, è la prima vittoria di Inzaghi ilmattino.it

Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali in Coppa Italia CalcioNapoli24

Le parole dell'allenatore blucerchiato dopo la sconfitta contro la Salernitana in Coppa Italia Finisce 4-0 la sfida valida per il terzo turno di Coppa Italia tra Salernitana e Sampdoria. Gli uomini di ...La Salernitana piega la Samp con un netto 4-0 e vola agli ottavi ... di finale della Coppa Italia dove se la vedranno con la Juventus. Serata di festa per Inzaghi, in gol Tchaouna (doppietta), ...