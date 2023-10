Salernitana | i convocati per la Sampdoria | la scelta su Dia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Filippo Inzaghi, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro laFilippo Inzaghi, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match di questo pomeriggio alle 18 contro la. Presente nell’elenco Simy, mentre manca Boulaye Dia che verrà semplicemente preservato in ottica campionato. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa. Difensori: Bradaric, Bronn, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia. Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait. Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.

Questi i convocati dell'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, per la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria che si giocherà oggi ...Avvio di stagione negativo per la Salernitana che si trova all'ultimo posto in classifica con soli quattro punti conquistati. Il campionato però è ancora lungo, sono state giocate solo dieci giornate ...