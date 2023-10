Sabalenka-Pegula stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Arynasfida Jessicanel match valido per la fase a gironi delle Wtadi. Non poteva iniziare al meglio questo torneo per la numero uno e la numero cinque del seeding.ha spazzato vita Sakkari, rifilandole un netto 6-0 6-1, mentreha superato in due set (7-5 6-2) Rybakina. Per entrambe, dunque, un’altra vittoria vorrebbe dire qualificazione praticamente certa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la numero uno al mondo, avanti 4-1 nei precedenti. Guai però a sottovalutare, già capace di imporsi contro pronostico all’esordio. MONTEPREMI RISULTATI E CLASSIFICHE I DUE GIRONI COPERTURA TV REGOLAMENTOscenderanno in campo ...