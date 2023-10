Sabalenka e Rybakina contestano il campo delle WTA Finals | Mancanza di rispetto

(Di martedì 31 ottobre 2023) "Hanno fatto tutto in ritardo e non c'è stato tempo di mettere a posto nulla", Elena. "Una nuova frontiera delladi", Aryna. Dalle WTAdi Cancun le migliori ...

"Hanno fatto tutto in ritardo e non c'è stato tempo di mettere a posto nulla", Elena. "Una nuova frontiera della mancanza di rispetto", Aryna. Dalle WTA Finals di Cancun le migliori 8 del mondo mandano segnali verbali, oltre che tecnici, come prestazioni, tutti ...

WTA Finals: Sabalenka domina Sakkari. Pegula mette ko Rybakina Ubitennis

WTA Finals Cancun 2023, vittorie all'esordio per Jessica Pegula ed Aryna Sabalenka OA Sport

Dalle nuove stelle del tennis americano alle Wta Finals: le parole di Coco Gauff Ons Jabeur ammette: "Non è stata una stagione facile per me" Wta Finals - Sabalenka domina Sakkari, Pegula conquista il ...Vittoria all'esordio nelle WTA Finals 2023 per Coco Gauff, che ha superato la tunisina Ons Jabeur in meno di un'ora di gioco.