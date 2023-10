Roma | riscatto lontano per Renato Sanches

(Di martedì 31 ottobre 2023) I soliti problemi fisici, che ne avevano già caratterizzato la carriera, non lasciano in pace. Il centrocampista portoghese...

Lo conferma l'ex ambasciatore israeliano adal 2019 al 2022, Dror Eydar, in una trasmissione ... rinascono affinità ed identificazioni con una causa che è insiemee dignità dovuta, ...

ROMA, DIFFICILE IL RISCATTO DI RENATO SANCHES - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, Renato Sanches caso aperto: appena 98' in campo, e il ... Calciomercato.com

Di Salvatore Riggio Lo Special One non si è potuto sedere in panchina (al suo posto c’è Salvatore Foti) per la nota squalifica e allora ha scelto di assistere al match in mezzo ai… Leggi ...Immobile 10 Un gol che riscatta mesi di sofferenze e tanti cattivi pensieri. Un gol in zona-Lazio, perché quest'anno ne sono arrivati parecchi nei minuti di recupero. Un gol alla ...