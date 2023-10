Roma | operaio muore investito mentre è al lavoro sul Gra

(Di martedì 31 ottobre 2023) Unè morto in un grave incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare, all’altezza della galleria ‘Selva Candida’. Altri due operai e la conducente del veicolo sono rimasti feriti nell’impatto. Lo rende noto Anas spiegando che, a causa del sinistro, il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna all’altezza del km 7. Come ricostruisce Anas, nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, “un veicolo hatre operai, dipendenti di una ditta di manutenzione incaricata da Anas, che stavano lavorando all’interno dell’area di cantiere approntata nella corsia di emergenza della galleria ‘Selva Candida'”. Nell’impatto, avvenuto all’imbocco della galleria, uno degli operai è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione della situazione e il ...

Un operaio di 22 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava con un macchinario in uno scatolificio a Burago di Molgora, in provincia di Monza Brianza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.30 di ...