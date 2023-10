Roma | il prof del tema sull’apartheid in Israele | «Lo studente è scosso? Anche io | è in corso un genocidio»

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non si placano le polemiche sulessore di storia e filosofia del liceo scientifico Righi di, accusato di fare propaganda controdurante le sue lezioni. Nei giorni scorsi il docente aveva chiesto ai propri alunni di svolgere unsulle «ragioni di». Mettendosi nei panni di un compagno italo-israeliano. A sollevare il caso sono stati i genitori del ragazzo coinvolto, di origine ebraica. Ma oggi è ilessore a spiegare la propria scelta e difendere i metodi di insegnamento adottati: «Non c’è stato alcun tentativo di danneggiare o attaccare il giovane per la sua posizione», spiega oggi a Repubblica. «Non ho scritto niente di diverso rispetto a quanto ha detto lui ai suoi compagni», aggiunge. Le polemiche però non accennano a placarsi e ...