(Di martedì 31 ottobre 2023)- Brutta disavventura per Chris, difensore dellache nella serata di ieri (30 ottobre) è stato vittima di unnella propria abitazione in zona di Tor Carbone. Ignoti, dopo aver ...

... dopo l'addio di Stefano Luciani e Gabriele Paci, andati rispettivamente ae Trapani. In aula ... Candura è l'ex pentito che si autoaccusò deldella 126 utilizzata come autobomba per la strage ...

Roma, furto in casa Smalling: ecco come sono entrati i ladri Corriere dello Sport

Roma, paura per Chris Smalling: nuovo furto nella notte in casa del ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Smalling, in ritiro in Portogallo, è stato avvisato dell’intrusione e del tentativo di furto nella sua residenza romana, il terzo considerando quelli subito nell’aprile e nell’agosto scorsi. Elementi ...Sabato 21 ottobre 2023, i ragazzi del Rotaract Club Ancona Conero, sotto la Presidenza di Giorgio Maria Roccato, hanno organizzato un evento culturale al Museo Antiquarium Statale di Numana, aperto a ...