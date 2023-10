Roma-Cremonese | data | orario e diretta tv ottavi di finale Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Laconosce la sua avversaria deglididella. Sarà ladi Giovanni Stroppa ad affrontare Romelu Lukaku e compagni in un match che è la rivincita del quarto didello scorso anno quando, clamorosamente, la squadra allenata da Davide Ballardini vinse per 2-1 allo stadio Olimpico e strappò il pass per le semifinali. Laha sconfitto il Cittadella per 2-1 ai tempi supplementari. QUANDO SI GIOCHERALa partita si disputerà in una di queste tre settimane, con il programma che non è ancora stato ufficializzato: mercoledì 6 o mercoledì 20 dicembre oppure nel, il 2-3-4 gennaio ...