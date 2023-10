Roma | c’è davvero un passaggio segreto tra i palazzi del potere?

Leggi su funweek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Avete mai pensato se aesiste unche collega idelcosì da dare la possibilità ai potenti di ogni epoca di di spostarsi da una parte all’altra senza essere bloccati? Secondo alcune fonti nella Capitale ce ne sono diversi come il Passetto di Borgo, del Corridoio Vasariano, del Tunnel Borbonico, la loro storia, tuttavia è avvolta in aneddoti misteriosi e leggende varie., dettagli e curiosità Non ci sono notizie certe, ma sembra che aci sia un tunnel che collegherebbe centri nevralgici delitaliano e sedi militari. Si tratterrebbe di una strada sotterranea, a due corsie, che fungerebbe da collegamento tra Forte Trionfale e Forte Braschi, ...