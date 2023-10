Roma Aggredisce la compagna davanti al figlio | poi tenta di soffocarla

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 31 ottobre 2023)-I poliziotti del commissariato Tuscolano sono intervenuti in via Ponzio Cominio a seguito della segnalazione di una donna che riferiva di essere in lite con il compagno, che era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’abitazione a soqquadro e la donna in lacrime con segni sul volto, in casa vi era anche il compagno che, visibilmente agitato, si muoveva per la casa con nervosismo. Quando la donna ha iniziato a riferire agli agenti cosa fosse accaduto, l’uomo si è frapposto tra lei e gli operanti guardandola in modo intimidatorio, tanto da rendere necessario l’acmento dell’uomo in un’altra stanza per poter parlare con la donna. La stessa ha riferito che l’uomo era solito fare uso di sostanza stupefacente e che a causa delle continue liti per le quali erano più volte intervenute le Forze di Polizia, ...