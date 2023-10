Rocciatori in difficoltà in una zona vietata | i video del recupero dei Vigili del Fuoco

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Nel pomeriggio di ieri, ideldel comando di Latina coraggiosi hanno tratto in salvo due scalatori in pericolo su una falesia di Monte Orlando,chiaramenteall’arrampicata. I due, rimasti bloccati su quella parete verticale, hanno chiesto soccorso aidel. Questi ultimi, a loro volta, hanno allertato i dedicati guardiaparco del Parco Riviera di Ulisse per intervenire in questa situazione di emergenza. Solo grazie all’eccezionale coordinazione tra i guardiaparco e idel, i due incauti scalatori sono stati salvati. Tuttavia, l’operazione di salvataggio ha richiesto un notevole dispendio di risorse. Un elicottero è stato impiegato per raggiungere la ...