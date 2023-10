Road to Rio | la situazione del Boca Juniors in vista della finalissima

(Di martedì 31 ottobre 2023) Mancano 4 giorni alla finale di Copa Libertadores: ecco come arriva ilallacontro il Fluminense Mancano 4 giorni alla finale di Copa Libertadores tra Fluminense e, la diretta streaming esclusivapartita sarà disponibile su Mola. Il fischio d’inizio del match del Maracanã di Rio de Janeiro è fissato per le 21:00 (ora italiana) di sabato 4 novembre. Ecco come si presentano gli xeneizes indel match più importantestagione. In quest’annata calcistica, ilha raccolto i migliori risultati fuori dall’Argentina, in Copa Libertadores, e nella coppa d’Argentina. Infatti, nella coppa nazionale il club azul y oro è in semifinale, mentre nella massima ...

Il fischio d'inizio del match del Maracanã di...

IN BRASILE L'ULTIMO WEEKEND SPRINT DELLA STAGIONE Newsroom Pirelli

STU Open Rio: Rayssa Leal é campeã no street feminino Globo.com

On 10/28/2023, at about 0652, Humboldt County Sheriff’s deputies were dispatched to the 1900 block of Golf Course Road near Arcata for the report of shots fired.Mancano 6 giorni alla finale tra Fluminense e Boca Juniors con German Cano pronto a siglare un’altra rete per coronare un 2023 perfetto Mancano 6 giorni alla finale di Copa Libertadores tra Fluminense ...