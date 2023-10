Rivoluzione ' 5G Broadcast' in Primo Piano alla HDFI Annual Conference a Milano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Arriva ladel “5G”, il nuovo servizio di trasmissione tv che presto consentirà di utilizzare la quinta generazione della tecnologia mobile per la distribuzione audiovisiva. Le principali reti televisive europee hanno completato lo sviluppo di nuovi sistemi e apparecchiature,...

Quella delle nuove tecnologie è unache va governata e accompagnata anche dal punto di ...contenuti in realtà virtuale realizzati a Torino nell'ambito del progetto 5G 'Audiovisual...

Rivoluzione '5G Broadcast' in Primo Piano alla HDFI Annual ... Digital-Sat News

Palazzo Martinengo a Brescia si prepara ad accogliere una ... Radio Bruno - Brescia

Scopri tutto sui nuovi canali broadcast di Facebook, una funzionalità che promette di cambiare il modo in cui interagiamo online.Una rivoluzione importante per la città che ... spiega l’assessore Pesci - inviamo informazioni di pubblica utilità e di interesse generale in modalità broadcast, dunque a tutti i contatti che ...