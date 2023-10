Rivogliono Lukaku | il rimpianto è enorme

Leggi su rompipallone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Seppur odiato da molti tifosi, c’è ancora chi rivorrebbe l’attaccante belga in squadra, soprattutto vedendo l’ottima partenza con la Roma. La giornata di Serie A di ieri è stata incentrata sulla vicenda Romelu. La sfida tra Inter e Roma, oltre ad essere un big match del nostro campionato, era anche la partita del belga. Il suo addio a sorpresa della scorsa estate, con il classe ’93 che interrompe i contatti con la Beneamata, portando in segreto avanti quelli con la Juventus, ha lasciato tutti senza parole. Dal suo arrivo nella capitale e dall’ufficialità del calendario, tutti i tifosi nerazzurri avevano cerchiato il 29 ottobre con la penna rossa. Come ci si aspettava ogni tocco di palla (abbastanza sporadico) dell’ex Chelsea è stato accompagnato da degli assordanti fischi da parte di tutto lo stadio. La prestazione del belga, come quella di tutta la Roma, è ...