River Phoenix | i film e le interpretazioni cult da rivedere a 30 anni dalla morte

(Di martedì 31 ottobre 2023)è morto il 31 ottobre 1993 lasciando un vuoto nel cinema che non è mai stato davvero colmato. Il fratello maggiore di Joaquínera una delle grandi promesse di Hollywood. Negli'90 tutti volevano lavorare con lui, essere lui o uscire con lui (specialmente le ragazzine che avevano il poster di uno dei suoiin camera).aveva talento, una personalità magnetica e un'umiltà non comune, almeno non comune a Hollywood. Era il "ragazzo sui manifesti" e. con tutto il bene che il mondo aveva da offrirgli. era chiaro che avrebbe fatto grandi cose. La carriera e la vita difinirono molto presto, ma nel suo breve periodo di attività come attore riuscì a lasciare un segno sia nel cinema che nella carriera di suo ...