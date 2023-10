Risultati Auditel del 30 ottobre | Confronto tra I Bastardi di Pizzofalcone 4 e Grande Fratello

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 31 ottobre 2023)degli Ascolti Televisivi per la Serata del Lunedì 302023 Nella serata di lunedì 302023, le reti televisive italiane hanno proposto un assortimento di programmi di diverso genere per intrattenere il pubblico. Grazie all’analisi dei dati, è stato possibile determinare chi ha ottenuto il primato negli ascolti televisivi per la serata. Rai 1 e Canale 5: Sfida Continua tra Idie ilLe prime serate dei lunedì sono costantemente caratterizzate da una lotta tra le proposte di Canale 5 e Rai 1. In questa specifica occasione, la quarta stagione della serie Idi, con Alessandro Gassman nel ruolo dell’ispettore Lojacono, si è trovata a ...