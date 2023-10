Riportiamo i Bambini a Lavorare di Nuovo con Le Mani

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le parole che seguono sono tratte da un testo di Adriana Todeschini ne ‘Il Quadernone 2018’, pubblicato dalla Scuola Steineriana, situata in via Clericetti 45 a Milano. Queste riflessioni ci ...

40sono stati assassinati in Israele dai terroristi di Hamas (ISIS). Proprio come faresti ... Community Notes su Twitter e il tentativo di combattere le false informazioni, per ...

"Halloween al cinema": a Palmi due appuntamenti per bambini al Manfroce - Inquieto Notizie Inquieto Notizie

La onlus astigiana Millegocce continua ad aiutare i bambini disabili del Kenya con le adozioni a distanza ATNews

abbiamo inteso riproporre la manifestazione “Halloween al cinema”, un evento speciale dove riportiamo al cinema di Palmi i genitori con i loro bambini e tanti ragazzi per festeggiare insieme Halloween ...Emma Tammi, regista di Five Nights at Freddy’s, racconta come si realizza un horror PG-13 e cosa ha attratto il pubblico di giovanissimi ...