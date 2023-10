Rimodulazioni WINDTRE | accettate le condizioni dell’Antitrust | nessuna sanzione

... TIM, Vodafone e)è una vittoria dei consumatori italiani e del Codacons, associazione che, ... ancora una volta, riconosce l' illegittimità delle fatturazioni a 28 giorni e delle...

Rimodulazioni WINDTRE con doppio SMS: niente multa, Antitrust approva impegni sulle modifiche MondoMobileWeb.it

In arrivo importanti cambiamenti per WindTre | Da gennaio 2024 ... Player.it

Prima TIM, adesso anche WindTre annuncia l’arrivo di aumenti fino a 5 euro sulle sue tariffe mensili. Gli incrementi sono previsti per l’inizio del nuovo an ...Non di rado gli utenti sono "costretti" ad effettuare passaggi a più operatori al fine di attivare un'offerta di ...