Riforme | si lima il ddl per il cdm di venerdì   Autonomia | primo ok entro Natale

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - La Commissione Affari costituzionali del Senato nei prossimi giorni dovrebbe votare gli ultimi cinquanta emendamenti sull', poi il ddl Calderoli approderà, nelle intenzioni della Lega, nell'Aula di palazzo Madamaper ilsemaforo verde, secondo quanto emerso durante il Consiglio federale del partito di via Bellerio che si è tenuto oggi. Contemporaneamente inizierà l'iter del ddl Casellati. È in corso latura del testo della riforma costituzionale che approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Nella sostanza non si prevedono cambiamenti, si punta dritto all'elezione diretta del premier, ma si sta definendo meglio - secondo quanto si apprende - la norma 'anti-ribaltone. Una delle modifiche dovrebbe prevedere la possibilità di una sola ...