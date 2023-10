... lasciando che i partiti personali scelgano le proprie liste bloccate" lo ha detto la segretaria del Pd Ellyintervenendo all'evento "Un'Italia più giusta è possibile", presso il Circolo PD ...

Riforme, Schlein: "No all'autonomia differenziata e al premierato" La7

Riforme: Schlein, 'no a elezione diretta del capo Stato e del premier' La Gazzetta del Mezzogiorno

E poi ora come distrazione di massa arriva una riforma costituzionale che tra le altre cose non ... scelgano le proprie liste bloccate" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo ...Roma, 31 ott. (askanews) – “Dobbiamo scendere in piazza per difendere ancora una volta la nostra costituzione repubblicana. Noi sappiamo che questa riforma costituzionale è inaccettabile”. Lo ha detto ...