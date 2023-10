Riforma premierato | Meloni | “Responsabilità storica”

(Di martedì 31 ottobre 2023) La premier Giorgiaspinge sulladel. Il disegno di legge dicostituzionale confezionato dalla ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri il prossimo venerdì. Le parole della“Abbiamo sulle nostre spalle una: consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare finalmente l’Italia, con laL'articolo proviene da Il Difforme.

AGI/Vista - "Noi ci opporremo a questatargata Meloni che in realtà si configura come una vera e propria demolizione della nostra Costituzione, trasformando il presidente della Repubblica in un notaio. Ad esempio, toglierli il ...

Riforma premierato, Bonelli (Avs): "Ci opporremo a demolizione Costituzione" La7

Perché quando si parla di riforma della costituzione è Marini l’uomo da seguire ... È consultandosi con lui che ha deciso di virare sul premierato, “perché proprio dopo quel giro di ricognizione si è ..."In attesa della bozza definitiva di riforma costituzionale, registro che con questa proposta di premierato salta in aria la divisione dei poteri rigorosamente disegnata dai Costituenti. Il ruolo del ...