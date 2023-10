Riepilogo e obiettivi del Granada

Leggi su justcalcio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 30/10/2023 Alle 23:17 CET Ilha reagito allo 0-3 nei primi minuti della partita Gli uomini di Pacheta erano trascorsi cinque giorni senza conoscere la vittoria Il Villarreal ha frenato la spinta dela Los Cármenes e ha salvato una vittoria architettata nei primi minuti di un primo tempo che ha visto cinque gol. Una vittoria balsamica per la squadra di Pacheta dopo cinque giorni senza conoscere la vittoria. In appena mezz’ora, Sorloth e Gerard Moreno disalberarono la Nasridi. Un tiro del norvegese con cross sul dischetto è stato spinto da Gerard in fondo alla rete. Quasi subito, nel secondo sono intervenuti gli stessi due protagonisti. Rigore provocato da Sorloth che lo spagnolo ha trasformato. Il norvegese, in piena onda, ha realizzato il ...