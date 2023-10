(Di martedì 31 ottobre 2023) IL NUOVO REGOLAMENTO. Paganoni (Confindustria legno): riuso complicato, veniamo penalizzati. Le associazioni agricole: rischio per le insalate in busta.

Come nel caso dei sistemi di riuso deglia fronte del, dellike - to - like rispetto al bottle - to - fiber, della mobilità elettrica rispetto ai carburanti bio e ...

Riciclo imballaggi, stop Ue. «Ricadute su tanti settori» L'Eco di Bergamo

Imballaggi, dalle bustine di zucchero all’insalata: cosa cambia con le nuove regole Ue Sky Tg24

Vernici, trattamenti superficiali, altri materiali in percentuale non superiore al 10% verranno considerati appartenenti alla filiera del ...Riuso contro riciclo: l’Italia perde il primo round e sale la protesta. La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha infatti adottato il testo del nuovo Regolamento imballaggi che prevede, tra l’ ...