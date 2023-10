Ricette Halloween 2023 | mummie dolci di pasta sfoglia già pronta | le prepari in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 31 ottobre 2023) Oggi voglio mostrarvi come realizzo delle piccoledigià. Abbiamo sempre visto lette salate realizzate con i wurstel, buonissime, oggi vedremo come prepararle. Formeremo dei piccoli saccottini da avvolgere in delle “bende”, il tutto usando un solo rotolo di. Per gli occhietti ho pensato di usare delle gocce di cioccolato, quelle al latte grandi, mentre per le pupille ho usato le gocce al cioccolato fondente piccole. Ovviamente gli occhietti andranno sistemati sullette una volta che si sono raffreddati. Nel caso siate interessati a come creare altre idee carine persul sito troverete “La frutta mostruosa“, si prepara in pochi minuti ed è anche ...