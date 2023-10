Retro-recensione Nightmare Before Christmas | un film senza tempo

Leggi su tuttotek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Festeggiamo Halloween con questadi, un cult perfetto per celebrare questa spettrale ricorrenza TITOLO ORIGINALE: Tim Burton’s The. GENERE: Animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Henry Selick. CAST: Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O’Hara, Renato Zero, Ken Page. DURATA: 73 minuti. DISTRIBUTORE IN ITALIANO: Buena Vista International Italia. USCITA: 1993. Anche quest’anno è arrivato il periodo tanto amato da grandi e piccini; stiamo parlando di Halloween, ricorrenza sempre più presente anche nelle nostre città. Mentre i negozi e le nostre tavole vengono imbandite di decorazioni e pietanze a tema, anche noi di tuttotek.it vogliamo festeggiare la ricorrenza proponendovi la ...