Report Foreste | non decolla il verde urbano

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Se in Italia il patrimonio forestale e boschivo negli ultimi anni è cresciuto, arrivando a coprire il 36,7% del territorio nazionale estendendosi per più di 11 milioni di ettari, ilnelle aree urbane non. Nel 2022 nella Penisola su 105 capoluoghi monitorati da Legambiente, nell’ambito di Ecosistema, la media è di soli 24 alberi/100 abitanti. A fare il punto è Legambiente che in occasione del VI Forum nazionale 'La Bioeconomia delle. Conservare, ricostruire, rigenerare' organizzato oggi a Roma, in concomitanza con la Giornata mondiale della città, presenta il2023 con dati e numeri e un focus dedicate alle aree urbane. Sono 43 le città con una dotazione superiore o uguale a 20 alberi/100 abitanti, 18 le città con meno di 10 ...